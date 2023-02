Kais Saïed gagne 4 points grâce aux arrestations

Le dernier baromètre politique d’Emrhod Consulting, pour le mois de février 2023, donne un taux de satisfaction de 52 % du rendement du chef de tout l’Etat tunisien par son « peuple qui veut ». Nabil Belaam a précisé que le sondage a été réalisé entre le 10 et le 15 février 2023 et inclus donc la période des arrestations d’hommes politiques, de journalistes et d’hommes d’affaires.

