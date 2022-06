Kais Saied s’indigne que les Tunisiens «aient soif»

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 27 juin, au palais de Carthage, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche pour une rencontre, a-t-il dit, destinée à examiner une « question vitale qui concerne les coupures fréquentes de la distribution de l’eau courante pour les citoyens » déclarant que « les Tunisiens souffrent de la soif dans de nombreuses régions, en raison de diverses considérations, notamment la politique de gestion de l’eau ».

A cet effet, le chef de l’Etat a instruit le ministre de l’Agriculture de réactiver les associations en rapport avec le domaine de l’eau, en plus de l’examen de la possibilité de rééchelonner les dettes des citoyens qui n’ont pas payé leurs factures à la SONEDE, rapporte Mosaïque fm.

« Il est inadmissible de continuer à voir des Tunisiens se disputer, parfois, pour « une flaque d’eau » impropre à la consommation, d’autant plus que la Constitution garantit le droit à l’eau et à l’égalité », a-t-il martelé.

Et d’ajouter: « Nous sommes, aujourd’hui, en état d’urgence et des instructions doivent être données à toutes les parties pour impliquer les associations actives dans ce domaine et améliorer l’accès à l’eau ».