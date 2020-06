Les affrontements se sont poursuivis dimanche matin dans la ville de Tataouine entre les protestataires et les forces de l’ordre qui ont fait usage du gaz lacrymogène.

Les protestataires ont appelé à la libération des sit-inneurs arrêtés, samedi soir après une descente des forces de l’ordre pour lever le campement d’El Kamour dans différentes zones de la ville de Tataouine.

Un membre de la coordination du sit-in d’El Kamour a souligné au correspondant de la TAP dans la région que les forces de l’ordre sont intervenues en masse, blessé un grand nombre de protestataires et arrêté d’autres qui ont été libérés ce matin. Le porte parole de la coordination de Kamour, Tarak Haddad, a été maintenu en détention a-t-il dit.

La même source a déploré l’inertie des ministères concernés par l’application de l’accord de Kamour et » leur mutisme face à l’intervention sécuritaire « .

D’autre part, une source sécuritaire dans la région a déclaré au correspondant de la TAP que les protestataires avaient eu recours au jet de pierres et des bouteilles de cocktail Molotov et tenté d’incendier le district de police de Tataouine.

Une autre source sécuritaire a rapporté que des intrus n’appartenant pas au mouvement d’El Kamour sont maintenus en détention pour les besoins de l’enquête, après avoir fait usage de la force.

« Des protestataires ont brûlé des pneus et déposé des sacs de sable pour bloquer les passages et les routes », a-t-il ajouté.

Le correspondant de la TAP n’a pas pu joindre le gouverneur de la région pour avoir de plus amples informations sur la situation dans la région.