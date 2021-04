Kaspersky renforce sa présence au Maroc et accélère sa croissance en Afrique

Présent au Maroc depuis plus de quinze ans via son réseau de partenaires, Kaspersky aborde 2021 avec la perspective de renforcer sa position dans la région. Le numéro 1 mondial de la cybersécurité annonce des orientations stratégiques autour de la cybersécurité dans le pays.

Kaspersky dispose de ressources dédiées à l’Afrique francophone, avec à leur tête Pascal Naudin, Head of B2B Sales de Kaspersky North, West & Central Africa. Les missions de cette équipe dédiée sont d’accompagner la croissance et la stratégie globale de l’entreprise dans la région, de renforcer la notoriété de ses solutions et services, de consolider des synergies entre les partenaires et les clients finaux, et d’accompagner la montée en compétence de la force commerciale de l’entreprise. Pour mener à bien ces activités, l’entreprise a développé un fort réseau de partenaires, fidèle et compétent, qu’elle accompagne aujourd’hui dans la conquête de nouveaux marchés en Afrique de l’Ouest et du Centre, où l’équipe de Kaspersky gère une vingtaine de pays depuis 2019.

En 2020, Kaspersky a renforcé ses relations avec les partenaires et l’écosystème de la cybersécurité sur le territoire. Pour compenser l’impossibilité d’organiser les événements habituels tels que les K Next sur les différents marchés à cause de la crise, Kaspersky a organisé son premier événement partenaires en ligne dédié à l’Afrique en novembre 2020, la Kaspersky Security Conference. Présentation de solutions clés, de stratégie, introduction des enjeux de la cybersécurité en Afrique et dans le monde… l’événement a été un réel succès et a réuni, sur l’espace d’une matinée plus de 1000 personnes connectées simultanément. La même année, l’équipe de Kaspersky en Afrique est parvenue à déployer le premier projet mondial autour de la nouvelle solution phare pour les PME : l’EDR Optimum. Solution capable de protéger les terminaux des entreprises mais également d’y ajouter de l’intelligence de la menace pour anticiper la détection et la réponse à incident – l’EDR était jusqu’à juillet 2020 adressée avant tout aux grandes entreprises disposant d’équipes capables de gérer un tel outil.

En 2020, en réponse au marché, Kaspersky a ainsi sorti la version « Optimum », dédiée aux plus petites structures et en partie automatisée afin que les équipes ne disposant pas de grandes ressources puissent quand même bénéficier des solutions les plus efficaces du marché en matière de sécurité des systèmes d’information(…).