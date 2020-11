Kasserine : 13 nouveaux projets d’approvisionnement en eau potable, d’un coût de 22,440 MD

Treize nouveaux projets dans le domaine de l’approvisionnement de l’eau potable sont programmés dans le gouvernorat de Kasserine, moyennant un investissement de l’ordre de 22,440 millions de dinars (MD).

D’autres projets sont également prévus dans le domaine de l’équipement des puits profonds (d’une valeur de 9,650 MD), d’aménagement des pistes agricoles (18,150 MD) et autres, a fait savoir la ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Akissa Bahri, lundi, lors d’une séance d’audition, tenue à l’ARP.

Le lancement de certains projets a été entravé, à cause des problèmes fonciers, des protestations sociales, ou encore en raison de l’interruption de plusieurs activités pour atténuer la propagation de la pandémie du Covid-19, a-t-elle encore indiqué.

Evoquant le projet de dessalement de l’eau de Sfax, la ministre a précisé que ce projet fait actuellement l’objet de négociations avec la société choisie pour l’exécution, étant donné que le coût proposé dépasse le 1 milliard de dinars.

« Si ces négociations n’aboutiront pas nous serons dans l’obligation de tout suspendre et de lancer un nouveau appel d’offres pour la réalisation de ce projet », a-t-elle noté, rappelant que ledit projet sera doté d’une capacité de dessalement quotidienne de 200 mille m3 d’eau.

Sur un autre plan, la ministre a mis l’accent sur le problème d’inégalité en matière de répartition des quotas d’engrais, sur les différents gouvernorats du pays. Elle a fait savoir, à ce sujet, que le cahier des charges portant sur cette activité sera révisé, prochainement, afin d’assurer plus d’équité.