Kasserine: couvre-feu de 20h à 05 du matin

Un couvre-feu, de 20h à 05h du matin, entrera en vigueur, jeudi, à Kasserine a annoncé la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours de Kasserine.

- Publicité-

Ce couvre-feu décidé, mercredi, par la commission s’étalera sur une période de 15 jours, souligne la même source, ajoutant que les cas confirmés et les personnes qui pratiquent un travail de nuit, sont exceptés.

La commission a également décidé la suspension de la prière de vendredi dans toutes les mosquées de la région et l’obligation du port des bavettes pendant la prière, outre la poursuite de la fermeture des marchés hebdomadaires et des bains maures

Il s’agit également aussi de permettre aux cafés de travailler avec une capacité ne dépassant pas les 50% tout en assurant la poursuite de l’interdiction des narguilés et des jeux de cartes et de limiter le nombre de personnes par table à deux et de respecter le protocole sanitaire.

Ces décisions interviennent dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment, après l’augmentation du nombre des cas confirmés dans les délégations de Kasserine Nord, kasserine Sud, Ezzohour, Feriana, Sbeitla, Sbiba et Fousana.

A ce jour, le nombre de personnes infectées par le Covid-19, depuis le début de la pandémie, a atteint 500 cas, outre 25 décès.

A noter les membres du Bureau exécutif de l’Union Régionale du Travail à Kasserine ont lancé un appel « urgent » au Premier ministre et au ministre de la santé, pour intervenir et fournir les équipements nécessaires aux établissements de santé de la région, afin de protéger la vie des citoyens et des agents de santé.

La situation épidémiologique dans la région doit être gérée sur la base d’une approche exceptionnelle, d’autant plus que la région fait face à une véritable catastrophe, souligne les membres du bureau .

Dans un communiqué publié, mercredi, l’Union a mis l’accent sur la hausse du nombre des personnes contaminées par le Covid-19 et l’incapacité de l’hôpital régional de Kasserine et des hôpitaux locaux à accueillir ou hospitaliser plus de patients, notamment avec le manque enregistré au niveau des équipements de prévention.

« Le Chef du gouvernement et le ministre de la santé assumeront toute la responsabilité en cas de non résolution de ces problèmes notamment en termes de mise à disposition de moyens de prévention et des médicaments et le renforcement des compétences humaines, et ce, dans les plus brefs délais », ajoute la même source.