Kasserine: Démarrage en septembre des travaux de l’hôpital régional de Thala

Les travaux de construction de l’hôpital régional catégorie B à Thala (gouvernorat de Kasserine) débuteront en septembre 2020, a indiqué, mardi, à l’agence TAP, le directeur régional de la santé à Kasserine Abdelghani Chaabani.

Ces travaux, qui se poursuivront durant deux ans, seront réalisés dans le cadre d’un accord entre le ministère de la santé et la Banque Islamique de Développement qui cofinancera ce projet dont le cout atteindra 46 millions de dinars, selon la même source.

L’hôpital sera aménagé sur une superficie de 4 ha et doté d’une capacité de 105 lits. Il comporte notamment des services d’urgences, de radiologie, de chirurgie générale, de maternité et natalité, de réanimation, de pédiatrie, des consultations externes ainsi qu’une salle d’attente, un laboratoire et une morgue.