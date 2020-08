Le gouverneur de Kasserine Mohamed Samcha a décidé de fermer les marchés hebdomadaires et les Hammams, dans tout le gouvernorat, à partir du samedi 29 août, et ce, suite à la contamination au Covid-19 d’un agent de La Poste, ainsi que sa femme et sa mère.

Dans un communiqué publié sur la page du gouvernorat, ces mesures vont être appliquées jusqu’à la stabilisation de la situation sanitaire.

La région compte 64 cas depuis le début de l’épidémie, selon Mosaique fm.