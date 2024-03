La ministre de l’Équipement et du l’Habitat, Sarra Zaâfarani Zanzari, a remis, lundi, les clés de 106 logements sociaux individuels dans le quartier de Narjes de la délégation de Sbitla (gouvernorat de Kasserine) à leurs propriétaires issus de familles à faible revenu.

Le coût total de ces logements est estimé à 5,6 millions de dinars.La ministre s’est déplacée à Téla, où elle a remis les clés de 24 logements sociaux à ses propriétaires. Le coût total de ce projet est estimé à 1,6 million de dinars. Celui-ci a été réalisé dans le cadre de la première partie du programme spécifique de logements sociaux.

Zanzari a fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP que la première tranche du programme spécifique de logement social comprend 8 372 logements répartis sur les différentes régions du pays d’une valeur totale de 588 millions de dinars.

Jusqu’aujourd’hui 1760 logements ont été distribués. Elle a ajouté que près de 3225 résidences ont été construites et que l’identification des listes de bénéficiaires touche à sa fin et serait bientôt livrée à leurs propriétaires par étapes, tandis que 3246 résidences sont encore en cours d’achèvement.

Elle a noté qu’après la distribution de tous ces logements, le département ministériel se lancera dans la réalisation de la deuxième tranche composée de 5000 logements pour une valeur totale de 450 millions de dinars. Dans ce contexte, la ministre a souligné que le gouvernorat de Kasserine ainsi que toutes les régions du pays, verront la construction de logements sociaux. Ceux qui ne sont pas en mesure d’obtenir un logement aujourd’hui pourront l’obtenir dans la deuxième tranche du programme. La ministre a fait valoir qu’en plus des logements qu’elle a livrés lors de cette visite à Sbitla et Kasserine, la liste finale comprend la distribution de 516 lotissements sociaux dans la délégation d’Ezzouhour à Kasserine ville est en cours de préparation. En ce qui concerne le programme de la démolition des logements rudimentaires dans les zones rurales reculées, Zanzari a révélé que le premier objectif assigné au programme de logement social consiste à les démolir et les remplacer par de nouveaux logements ou leur extension ou leur sauvegarde. Le programme prévoit la construction de 10 mille logements au profit de 189 bénéficiaires à l’échelle nationale.Elle a souligné que 9 030 logements sont déjà en cours de réalisation, dont 7 026 sont fin prêt.