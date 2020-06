Kébili-covid19 : Nouvelle contamination locale à El Golaa

Un nouveau cas de contamination locale au covid-19 a été enregistré chez un habitant de la localité d’El Golaa dans la délégation de Douz-nord (gouvernorat de Kébili), a indiqué Ali Hadded, chef de service à la direction régionale de la santé.

Un autre cas confirmé avait été détecté vendredi dernier dans la même localité et il a été contaminé par sa mère qui porte encore le virus et soumise à l’isolement sanitaire obligatoire à domicile.

Face à cette situation, tous les patients covid19, en confinement à domicile dans cette localité (3 personnes), ont été transférés au centre de Monastir, a affirmé la même source à l’Agence TAP.

Sur les 110 contaminations (dont une importée) détectées au gouvernorat de Kébili depuis la propagation du coronavirus, 99 cas se sont rétablis et un seul cas de décès a été enregistré.

Les dix autres patients sont placés actuellement en confinement obligatoire dans le centre covid19 de Monastir.