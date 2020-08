Kébili: Détérioration de l’état de santé de 2 sécuritaires en grève de la faim

Le coordinateur régional du syndicat national des forces de la sécurité intérieure et de la douane, Hatem Montassar a regretté la détérioration de l’état de santé de deux sécuritaires qui travaillent au district de la sûreté nationale de Kébili et qui sont entrés en grève de la faim depuis le 7 août dernier.

Les deux sécuritaires protestent contre la non-inscription de leurs noms sur la liste de mutation publiée dernièrement par le ministère intérieur, a-t-il souligné à l’Agence TAP.

Selon la même source, l’état de santé des deux grévistes s’est dégradé et ont été transférés à l’hôpital régional de Kébili pour recevoir les soins nécessaires.

Les deux sit-inneurs menacent d’entamer une grève de faim sauvage à partir de lundi 10 août pour revendiquer leur droit légitime à la mutation, a affirmé la même source.