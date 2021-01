Kébili : Près de 9,6 millions de dinars d’investissements dans l’agriculture

La commission régionale d’octroi d’avantages aux investissements agricoles à Kebili a approuvé en 2020, 1129 projets agricoles dans ce gouvernorat du sud-ouest du pays, moyennant 9,6 millions de dinars.

L’enveloppe des primes allouées par l’Etat, à ces projets s’élève à 3,8 millions de dinars, selon le chef de l’arrondissement du financement et des avantages agricoles au Commissariat régional au développement agricole de Kébili, Mohamed Karous.

Quelque 572 agriculteurs, dont les demandes ont été présentées entre janvier et novembre 2020, ont déja reçu leurs primes, dont le montant est de l’ordre de 1,930 million de dinars, a-t-il dit, à l’Agence TAP, précisant que ces subventions devraient les aider à acquérir divers équipements tels que des tracteurs, des pulvérisateurs de pesticides et des désherbeurs thermiques.

Les projets bénéficiaires portent particulièrement, sur le renouvellement des sols et la plantation de palmiers, l’installation d’équipement d’économie d’eau et d’irrigation, la plantation des brise-vent, l’élevage de bétail et l’apiculture.

