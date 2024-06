Khaled Nouri inspecte la direction générale des opérations

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a effectué aujourd’hui, lundi 3 juin 2024, une visite d’inspection à la Direction générale des opérations au siège du ministère de l’Intérieur pour vérifier le bon déroulement du travail et prendre connaissance des différentes missions qui lui sont assignées.

Le ministre a inspecté la salle des opérations centrale ainsi que les projets de surveillance automatique et de constatation automatique des infractions routières et leur numérisation par l’utilisation de caméras, qui visent à améliorer la qualité de la sécurité routière et la sécurité sur les routes et à réduire les accidents de la route.

Il a également été question des projets du système de géographie numérique et du système d’aide à la décision, qui contribueront à développer et à moderniser les différentes méthodes de travail grâce à l’utilisation des technologies modernes et de la recherche scientifique.

À cette occasion, le ministre de l’Intérieur a souligné que le développement de ces systèmes et leur bonne utilisation permettront d’atteindre les objectifs escomptés afin de protéger les biens publics et privés, de protéger les citoyens et de réduire les accidents de la route, en insistant sur la nécessité d’accélérer la généralisation de ces dispositifs dans les plus brefs délais et de les utiliser de manière optimale.