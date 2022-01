Khalil Talbi, le nouvel actionnaire chez New Body Line

Karim Rejeb Sfar et Nessim Rejeb, actionnaires de référence de la Société « New Body Line S.A » avec plus de 62,5 % du capital de cette entreprise familiale, portent à la connaissance du public qu’ils ont signé une lettre d’intention avec la société Tunisian American Enterprise Fund (TAEF) et Khalil Talbi, visant une prise de participation majoritaire dans la société.

L’acquéreur envisage ainsi de réaliser la Transaction au travers d’une offre publique d’acquisition facultative, conformément à la règlementation en vigueur. Une fois les diligences nécessaires finalisées, l’acquéreur envisage d’adresser aux actionnaires de référence, et ce avant le 30 juin 2022, un « Term Sheet » devant, d’abord fixer le prix d’acquisition offert par action, ensuite confirmer/réviser le seuil en dessous duquel l’acquéreur ne réalisera pas la Transaction, et enfin fixer les principaux termes et conditions proposés pour la réalisation de l’opération. Il est à noter que la concrétisation de la transaction restera tributaire de l’accord des organes décisionnels des deux parties ainsi que des autorisations des autorités compétentes. La Société et ses actionnaires de référence s’engagent à informer au fur et à mesure le public, de l’issue des discussions engagées.