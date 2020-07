New Body Line : Chute de 46% du CA au 2e trimestre de 2020

Le chiffre d’affaires global de la société New Body Line a chuté de près de 46%, durant le 2ème trimestre de 2020, par rapport à la même période de 2019, pour se situer au niveau de 918 973 DT, c’est ce que ressort des états financiers de la société publiés jeudi sur le site de la Bourse de Tunis.

D’après New Body Line, « cette diminution provient essentiellement de l’arrêt de l’activité commerciale de nos clients à partir du mois de février 2020 suite à la pandémie du Covid-19 en Europe.

Ces perturbations ont engendré un arrêt total des ventes dans le secteur textile en Europe durant 4 mois ».

Et de préciser « Vue que le secteur textile a un caractère saisonnier (Automne/Hiver – Printemps/Eté), toute saison Printemps/Eté est presque complètement annulée. Nos clients se retrouvent avec des stocks invendus et sont obligés de déstocker directement avec les soldes en vente sans marge ».

Même constat pour la production, puisqu’elle a diminué de 43,78% avec un volume global de 105 126 pièces produites et vendues, durant le 2 ème trimestre 2020, contre 186 994 pièces pour la même période en 2019.

Cette régression s’explique essentiellement par la baisse de la production de la lingerie intelligente de -63,12% et de la lingerie basique de 14,48%.

Pour ce qui est de l’endettement, la société a fait savoir qu’elle « maintient toujours son niveau d’endettement à long et moyen terme à zéro et dispose d’une trésorerie largement excédentaire générant des produits de placement substantiels ».

Il convient de préciser que New Body Line est la seule entreprise Tunisienne entièrement dédiée à la production des articles SEAMLESS (sans coutures). Ces produits sont ceux du monde de la Lingerie, du Shapewear, du Sportswear, de l’Outwear et du Bain.