Kia EV3 élu Voiture mondiale de l’année 2025

-Kia EV3 décroche le prix de Voiture mondiale de l’année 2025 lors des World Car Awards 2025,

– Cette élection vise à mettre à l’honneur, récompenser et promouvoir l’excellence et l’innovation dans une industrie automobile en rapide évolution,

– Les lauréats ont été désignés par un jury international composé de 96 journalistes automobiles de renom issus de 30 pays différents, dont la France,

– Cette distinction témoigne du leadership mondial de Kia et de sa capacité à proposer des solutions de mobilité durables alliant design et technologie d’avant-garde

Rueil-Malmaison, le 17 avril 2025 – Kia EV3 a été sacré grand vainqueur des World Car Awards 2025. Distingué lors de la cérémonie de remise des World Car Awards organisée dans le cadre du salon international de l’automobile de New York, EV3 s’est vu décerner le prestigieux prix de Voiture mondiale de l’année 2025

« C’est un immense honneur pour tous les collaborateurs de Kia de voir EV3 décrocher le prix de Voiture mondiale de l’année 2025. Cette distinction témoigne du leadership mondial de la marque qui réussit à proposer des solutions de mobilité durables alliant design et technologie d’avant-garde tout en démontrant la capacité du Kia EV3 à redéfinir par ses qualités l’expérience d’utilisation des clients du monde entier », explique Ho-Sung SONG, Président et CEO de Kia.

Les World Car Awards 2025 ont été présidés par un jury international composé de 96 journalistes automobiles de renom issus de 30 pays différents, dont la France. La victoire d’EV3 porte à six le nombre de prix décrochés par Kia aux World Car Awards, depuis 2020.

Dans quelle catégorie Kia EV3 a-t-il décroché la victoire aux World Car Awards 2025 ?

Kia EV3 a remporté le titre suivant aux World Car Awards 2025 :

• Voiture mondiale de l’année 2025

Quelles sont les principales caractéristiques du Kia EV3 ?

EV3 rend accessible au plus grand nombre la technologie résolument innovante du Kia EV9, nouveau porte-étendard de la marque, établissant ainsi de nouvelles références sur le segment des SUV 100% électriques compacts. Kia EV3 affiche un design extérieur audacieux et avant-gardiste associé à un intérieur pratique et innovant gage d’un maximum d’habitabilité, de fonctionnalité et de confort

EV3 revendique une autonomie exceptionnelle jusqu’à 605 km et peut recharger sa batterie de 10 à 80% en 31 minutes*, offrant ainsi une remarquable polyvalence. Son espace intérieur spacieux garantit une habitabilité, un confort et une accessibilité optimales, tandis que l’assistant d’IA, les systèmes d’aide à la conduite avancés (ADAS) et les mises à jour à distance (OTA) contribuent à améliorer l’expérience de conduite.

Précédents prix remportés par Kia aux World Car Awards

• Kia EV9 – Voiture mondiale de l’année 2024

• Kia EV9 – Véhicule électrique mondial 2024

• Kia EV6 GT – Véhicule mondial hautes performances 2023

• Kia Telluride – Voiture mondiale de l’année 2020

• Kia Soul EV – Véhicule urbain mondial 2020

Note de l’éditeur :

*L’autonomie de 605 km et le temps de recharge de 31 minutes correspondent à ceux de la version d’EV3 avec batterie de 81,4 kWh et ont été estimés selon la norme WLTP.