Kilani impute aux sit-inneurs la responsabilité de l’interruption des activités de l’Instance des résistants, des martyrs et blessés de la révolution

Le président de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, Abderrazak Kilani a imputé aux sit-inneurs, la responsabilité de l’interruption des activités de l’Instance et les activités de certains établissements publics jouxtant le siège de l’Instance.

Les protestataires observent, depuis presque un mois, un sit-in, au siège de l’Instance à l’avenue de la Liberté à Tunis pour réclamer la publication au Jort de la liste définitive des blessés et martyrs de la révolution.

» Les sit-inneurs parmi les blessés ont empêché toute personne d’accéder au siège de l’Instance à Tunis, provoquant ainsi l’interruption » totale des activités « , a-t-il dénoncé dans un communiqué rendu public, ce mercredi.

Kilani a dit comprendre les revendications » légitimes » des contestataires, prévenant que ce blocage va nuire aux intérêts des blessés et des familles des martyrs.

Le président de l’Instance a invité la présidence du gouvernement qui suit ce dossier et les instances et les organisations de la société civile qui ont soutenu le mouvement de protestation à y intervenir.

Le chef du gouvernement avait ordonnée la publication de la liste des blessés et martyrs de la révolution, qui a été élaborée par le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales avant la date du 20 janvier 2021.

L’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes l’instance, avait publié sur sa page la liste, annonçant avoir ouvert les recours, le cas échéant.