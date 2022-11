La Tunisie désertée par les siens

Une décennie après le Printemps arabe, le pays où tout a commencé, la Tunisie, est confronté à un exode massif de sa jeunesse en raison de la détérioration de la situation économique et politique du pays.

« Nous avons passé 10 ans après la révolution dans une situation très difficile. Sur le plan économique, il y a beaucoup de chômage et beaucoup de problèmes sociaux », a déclaré Jamel Msallem, président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, à The Media Line.

« Par conséquent, les jeunes n’ont plus de vision de l’avenir. Et c’est pourquoi la migration vers l’Europe est devenue urgente pour eux », a-t-il ajouté.

La Tunisie, en particulier sa capitale Tunis, dispose d’une main-d’œuvre relativement éduquée et performante, et était jusqu’à récemment considérée comme un phare de progrès dans une région par ailleurs turbulente. Elle était également l’une des destinations touristiques les plus populaires de la région. Toutefois, à mesure que l’économie tunisienne s’est détériorée – avec un taux de chômage de 18 % exacerbé par l’impact du COVID-19 – les tentatives de migration ont explosé.

« De nombreux étudiants et diplômés universitaires se retrouvent au chômage. Nous avons environ 225 000 travailleurs licenciés qui sont au chômage et ne trouvent pas de travail », explique à The Media Line le professeur Ridha Gouia, de l’école de commerce privée Avicenne à Tunis.

De plus, la situation politique s’est détériorée en juillet dernier lorsque le Président Kais Saied a suspendu le Parlement et s’est arrogé des pouvoirs considérables, faisant craindre un retour en arrière démocratique.

Le professeur ajoute : « C’est pour cette raison que beaucoup essaient d’émigrer et voient l’Europe comme un endroit où vivre et trouver du travail et de meilleures opportunités. »

Bien que les chiffres soient difficiles à obtenir, la Ligue tunisienne des droits de l’homme a documenté de plus en plus de personnes désireuses de partir.

« Nous avons des estimations d’environ 9 000 personnes qui ont essayé de quitter la Tunisie par bateau cette année », dit Msallem, ajoutant que « Beaucoup, beaucoup de ces vies ont été perdues en mer [Méditerranée] cette année, avec leurs corps rejetés sur le rivage. »

Le voyage vers l’Europe avait récemment été glamourisé, des influenceurs tunisiens sur les médias sociaux postant des photos et des vidéos de personnes effectuant la traversée avec pour toile de fond une mer bleue et calme. Les experts préviennent que cela pourrait inciter d’autres personnes à faire la dangereuse traversée.

« Nous ne connaissons même pas le nombre exact de décès. C’est la raison pour laquelle [notre organisation] les encourage toujours à se rendre [en Europe] via la migration légale », a déclaré Msallem.

L’Europe de plus en plus verrouillée

Les voies légales permettant aux Tunisiens d’émigrer en Europe sont en déclin. La France a récemment réduit de 30 % les visas accordés aux Tunisiens, et de moitié ceux accordés aux Algériens et aux Marocains, reprochant à ces pays de ne pas coopérer pour le retour de leurs ressortissants en situation irrégulière en France. Ce voyage à travers la Méditerranée est connu localement sous le nom de « harka » – une référence à l' »incendie » figuratif des frontières et à la destruction des documents personnels avant d’entreprendre la périlleuse traversée – et est devenu plus populaire.

« La situation ici est désespérée pour beaucoup de gens. … Ils ne font pas confiance au gouvernement ou à l’État », explique Msallem, ajoutant « et la guerre en Ukraine n’a fait qu’empirer les choses. »

L’interruption de l’approvisionnement en blé et la hausse des prix du carburant, causées par la guerre en Ukraine, ont aggravé la situation économique en Tunisie et coupé certaines des voies légales traditionnelles que les Tunisiens utilisaient pour émigrer en Europe.

« Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, nous avons constaté que les réseaux que les Tunisiens utilisaient pour émigrer ont changé. … Nous avons plusieurs Tunisiens qui ont été arrêtés en Serbie, alors qu’ils avaient tous les documents légaux – un visa, le laissez-passer COVID-19 – mais ils ont été arrêtés là-bas et leurs visas ont été révoqués », explique-ton.

La situation est également devenue beaucoup plus difficile pour les Tunisiens qui tentent de rejoindre l’Italie depuis l’élection du gouvernement de droite de Giorgia Meloni, qui a également refusé l’accès aux migrants d’Afrique du Nord.

« Il y a actuellement un bateau allemand, avec beaucoup de personnes tunisiennes, que le gouvernement italien refuse d’autoriser à accoster dans le [sud] de l’Italie », déclare Msallem, ajoutant : « et la situation humanitaire à bord de ce navire est très mauvaise. »

Avec la guerre civile qui se poursuit en Libye voisine, et de nombreux pays auSud confrontés à des troubles économiques et politiques aigus, la Tunisie était considérée comme un pays relativement stable et développé, attirant les migrants de la région environnante qui cherchaient une vie meilleure.

Mais cette situation a changé.

« Je suis venu du Congo pour étudier », raconte Toussaint, un étudiant congolais à Tunis, à The Media Line. « Je veux retourner chez moi ; je vois plus d’opportunités pour moi là-bas qu’ici ».

Il ajoute cependant : « Je connais certaines personnes qui viennent ici et pensent ensuite qu’elles peuvent avoir une meilleure vie en Europe. Je pense que c’est une mauvaise mentalité. [Le voyage en mer] est un moyen très risqué d’aller en Europe. … Ils pensent que s’ils vont en Europe, ils auront une vie meilleure, mais ce n’est pas toujours vrai. »