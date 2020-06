L’aéroport international de Tunis Carthage a enregistré durant les trois premiers jours de reprise du trafic aérien, l’arrivée de quelque 3256 voyageurs, a indiqué, mardi, le commandant de l’aéroport, Néji Zitoun.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Zitoun a fait savoir que le nombre de vols ayant atterri le 27 juin dernier, date de la reprise du trafic aérien, s’élève à 8 vols de départ et 8 d’arrivée.

Selon lui, le nombre moyen de vols par jour oscillait entre 150 et 160 vols (départs et arrivées) avant la pandémie de Covid-19.

Il a, par ailleurs, tenu à rappeler que la reprise des vols se fera progressivement et sera de 30% jusqu’au 11 juillet prochain, de 50% à partir du 12 juillet et de 75% à partir du 1er août.

D’après lui, des mesures de prévention sanitaire ont été mises en place pour protéger les passagers, dont le port obligatoire d’une bavette et l’arrivée à l’aéroport 4h avant le vol.

Et d’ajouter que tous les équipements de protection ( gel, bavette, gants…) ont été fournis au personnel, faisant observer qu’une caméra thermique a été installée à l’entrée de l’aéroport.

Selon le responsable, il n’existe pas de problématiques concernant les services terrestres à l’exception des prestations de bagagerie.

S’agissant des défaillances relevées, hier lundi, par les ministres des Finances, du Tourisme et du Transport, au sein du service bagages, Zitoun a fait savoir que l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) n’est pas responsable de ces manquements.