L’ « Initiative pilote pour un développement local intégré » englobe 30 communes sur une période de 10 ans en Tunisie

Le programme » Initiative pilote pour un développement local intégré « , mis en œuvre sur une période de 10 ans en Tunisie, par l’Organisation internationale du travail (OIT), a englobé 30 communes réparties dans 10 gouvernorats, dont Jendouba, Kasserine, Gafsa, Tataouine et Kébili.

Les interventions pilotes, jusqu’au juin 2023, ont permis de créer plus de 252 mille journées de travail pour les résidents locaux des communes bénéficiant de ce programme, de lever l’isolement de 17 villages, d’accompagner 2 035 participants dans 40 groupements de développement agricoles, d’aménager des espaces dans 30 écoles primaires fréquentées par 4 500 élèves, et 16 centres de santé de base, tout en facilitant l’accès à ceux-ci, selon un rapport de l’OIT.

Ce programme vise la création d’une dynamique économique et sociale basée sur un partenariat permanent entre les différentes composantes de la scène locale, telles que les municipalités, les autorités locales, la société civile et les partenaires sociaux, dans le cadre d’un dialogue social global et inclusif qui constitue une base pour le développement économique local dans les zones défavorisées et comme un moteur de promotion des groupes marginalisés, notamment les femmes et les jeunes au chômage.

Le programme » Initiative modèle pour le développement local intégré » célèbre 10 ans de travail commun pour parvenir au développement local intégré en Tunisie, à travers l’organisation, mardi 21 novembre 2023, d’ un forum sur » Le développement local intégré en Tunisie… 10 ans et ça continue. «

Le Projet IPDLI » Initiative Pilote pour un développement Local Intégré « , financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Bureau international du Travail (BIT) sous la tutelle du ministère des affaires locales et de l’environnement Tunisien et en étroite collaboration avec les partenaires sociaux (UGTT et UTICA), a pour objectif de soutenir le processus de décentralisation et de créer une dynamique économique locale, génératrice d’emplois décents dans 5 gouvernorats (Jendouba – Nabeul – Gafsa – Kasserine – Tataouine)

