La Troisième édition des journées romaines se tiendra du 11 au 12 mai 2022, à Sbeitla (gouvernorat de Kasserine), à l’initiative de l’association Sana Suffeitla pour le développement culturel et social.Cette 3e édition propose de faire revivre aux visiteurs l’époque romaine et les scènes du quotidien des romains de Sbeïtla , à travers des expositions artistiques et des ateliers, indique dimanche, l’association.Organisée en collaboration avec la municipalité de Sbeitla, cette manifestation accueillera des artistes marocains et algériens et verra la participation de délégations représentant des pays arabes et européens. Au programme, des concours culinaires, des spectacles de musique et de danse et des spectacles équestres.