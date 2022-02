La BAD finance une station d’épuration à Khelidia. Voici comment y faire appel d’offres

L’Office National de l’Assainissement (ONAS) a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), afin de couvrir le coût du Programme d’Assainissement des Petites Communes de Moins de 10 000 Habitants (PAPC I), et a l’intention d’utiliser les sommes accordées au titre de ce prêt pour financer la réalisation des Travaux de Génie civil et d’équipement de la station d’épuration de la commune Khelidia dans le Gouvernorat Ben Arous. Les travaux projetés consistent en l’étude, la réalisation des travaux et la mise en service de la station d’épuration de la ville de khelidia ainsi que le système de transfert des eaux épurées (EUT).