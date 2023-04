Le consortium MENAWARA, fer de lance de la réutilisation des eaux usées traitées en Tunisie

L’Office national de l’assainissement n (ONAS), partenaire de MENAWARA, a présenté l’état d’avancement du projet de réutilisation sécurisée des eaux usées traitées lors d’une journée d’information qui s’est tenue à Tunis.

Des chercheurs, des ingénieurs et des acteurs locaux ont partagé leurs expériences après deux visites de terrain sur les sites de Choutrana et de Sidi Amor. Ils ont discuté des défis à relever pour travailler avec des ressources en eau limitées, ce qui est une réalité quotidienne pour de nombreux Tunisiens, qui ont récemment connu un rationnement de l’eau de 2 à 6 heures du matin pour la période actuelle. La situation ne devrait pas s’améliorer avec l’arrivée de l’été et de la saison sèche.

L’initiative a mis en évidence la situation critique de pénurie d’eau dans le pays et la nécessité de se préparer à une série de scénarios différents, y compris en travaillant sur des sources d’eau non conventionnelles.

Le projet MENAWARA est pionnier dans la réutilisation en toute sécurité des eaux usées traitées, et ses producteurs visent à créer un consortium de parties prenantes pour traiter la question. Bien que chaque institut travaille de manière indépendante, ils cherchent à tirer parti de la valeur ajoutée d’objectifs communs. C’est la première fois qu’un institut a la capacité, le réseau et la volonté de faire passer le projet à l’étape suivante.