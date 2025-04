La Banque de Tunisie obtient la certification AML 30000

La BT vient d’obtenir le certificat AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LAB/FT). AML 30000 est une norme de certification construite sur les modèles de normalisation et les schémas de certification consacrés par la réglementation internationale des systèmes de management. Le certificat a été délivré par CERTIFINANCE-TUNISIE, après avis de CERTIPRO-FINANCE-PARIS à la suite d’une évaluation réalisée par des experts confirmés.

La BT s’est vu décerner son premier certificat de conformité au Standard AML 30000 à l’issue d’un processus de mise à niveau.

La BT s’est volontairement inscrite dans une trajectoire de perfectionnement de son dispositif opérationnel qui allie pertinence et efficacité à même de lutter activement et durablement contre les risques de criminalité financière inhérents à son activité. La BT a renforcé toute la filière de contrôle, intensifié les programmes d’accompagnement de ses collaborateurs et développé une culture de maîtrise des risques de conformité et de sécurité financière.

Réputée pour son engagement en matière de conformité et de sécurité et forte par de la qualité technique de ses équipes, la BT a engagé les ressources et les moyens matériels et techniques nécessaires pour mener à bien cette mission.

Consciente des évolutions majeures en matière de conformité sur le plan des réglementations, l’ambition de la BT est de maintenir toujours le cap et s’inspirer des meilleures pratiques et standards en la matière.

L’adoption de la norme AML 30000 par la BT constitue un gage de confiance et de considération de diverses parties prenantes et un levier supplémentaire d’attractivité de la banque en tant qu’établissement financier au diapason des standards de conformité internationaux les plus stricts.

Prenant la parole, le représentant de l’organisme de certification, a souligné que l’exercice d’évaluation, repose sur des exigences au moins aussi fortes que celles du GAFI, tel que cela apparait à travers les prescriptions pertinentes du Cahier des charges dédié aux institutions financières ainsi que sur un système de scoring qui considère les récentes évolutions observées au niveau du standard international, en accordant au-delà des règles de conformité technique, une place de choix aux critères d’effectivité des dispositifs LBA/FT et à l’Approche Basée sur les risques, clé de voute du nouveau standard international.

Il a également rappelé que la norme AML 30000 a une portée universelle et que la méthodologie consacrée porte la marque de la rigueur et de la crédibilité et les valeurs de la transparence et d’éthique.

A la clôture de la cérémonie, le représentant de l’organisme de certification, a remercié toute l’équipe qui a rendu possible cette distinction, fruit d’efforts soutenus et d’un engagement sans réserve.