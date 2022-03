La Banque mondiale approuve une aide de 400 millions $ supplémentaires pour les familles vulnérables en Tunisie

La Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire de 400 millions de dollars US pour aider environ 900 000 ménages tunisiens vulnérables à faire face aux impacts sanitaires et économiques de la crise du COVID-19.

Selon Alexandre Arrobbio, directeur national de la Banque mondiale pour la Tunisie, ce financement supplémentaire permettra de continuer à fournir des transferts en espèces aux ménages pauvres et à faible revenu, tout en renforçant le système de protection sociale de la Tunisie.

« Comme partout, le COVID-19 a affecté de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables », a déclaré Arrobbio.

« Ce financement supplémentaire soutient la réponse de la Tunisie à l’impact de la crise sanitaire ainsi que son plan visant à construire un système de filet de sécurité plus efficace et adaptatif pour les populations vulnérables en appuyant les efforts du pays pour améliorer leurs conditions de vie. »

Ce nouveau programme de financement fera passer la couverture des transferts de 260 000 à 310 000 ménages bénéficiaires, ce qui représente 10 % de la population, et soutiendra les efforts du ministère des affaires sociales pour améliorer le ciblage et l’identification des ménages pauvres.

Il permettra en outre d’étendre les prestations du programme d’allocations familiales à environ 120 000 enfants âgés de cinq ans ou moins. Ces mesures, ainsi que d’autres, contribueront à renforcer le capital humain du pays et à briser le cycle de la pauvreté entre les générations.