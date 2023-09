Les surprenantes capacités intrinsèques de la Tunisie !

Le noircissement du tableau de bord l’économie tunisienne a tourné, depuis plus d’une année, à un véritable automatisme chez beaucoup d’experts et spécialistes tunisiens et étrangers, se référant exclusivement à des contenus orientés, FMI, BM, agences de notation, et usant des mêmes méthodes d’évaluation académiques, coupées souvent de la réalité.

Ces derniers jours, plusieurs d’entre eux ont mis à profit à cet effet, la toute nouvelle raison de leur discours alarmiste, l’appréciation négative de la note souveraine de la Tunisie par l’Agence de notation japonaise « Rating and Investment ».

Cependant, la contagion n’a pas été totale. Des analystes plus confiants dans des horizons moins sombres et plus radieux existent aussi. Pour eux, la Tunisie dispose de capacités intrinsèques qui peuvent surprendre plus d’un.

Ils notent que « cette dégradation intervient en symbiose avec les appréciations négatives des autres agences de notation, quoique moins tranchante que celles de Moody’s et de Standard & Poors, estimant que le rating japonais vient suite au non paiement des obligations tunisiennes émises sur le marché japonais, au nombre de 5, et dont le remboursement s’étend jusqu’à 2033.

A cet égard, l’économiste Bassam Ennaifer rappelle récemment que la Tunisie avait payé fin 2022 une tranche de 180 millions dinars dans le cadre du remboursement de ses obligations émises sur le marché japonais

Cependant, il est constaté que les indicateurs invoqués par l’Agence japonaise pour justifier sa notation ne sont pas nouveaux, s’agissant notamment de la persistance du déficit budgétaire, de la hausse de la dette extérieure et de l’absence de réformes propres à rectifier le tir et à susciter l’optimisme.

Ce qui est plus grave, c’est que l’Agence japonaise a prédit l’aggravation de la crise financière de la Tunisie, à moyen terme, à défaut d’un accord avec le FMI.

Or, le blocage des négociations avec le FMI se poursuit depuis plus d’un an, tandis que l’économie tunisienne a montré une résilience évidente au cours de cette période, a estimé, tout récemment, l’économiste Ennaifer qui a évoqué le rééquilibrage ou presque de la balance tunisienne des paiements extérieurs grâce aux revenus touristiques et aux transferts des tunisiens à l’étranger.

Propositions « constructives »

Néanmoins, il se déclare, à l’instar d’autres de ses collègues, confiant dans les capacités intrinsèques de la Tunisie à affronter et à surmonter la crise financière, comme en faveur de l’introduction rapide de toutes les réformes indispensables à même d’accroître ces capacités intrinsèques qu’elles aillent ou non dans le sens des exigences du FMI et des bailleurs de fonds.

Emergent , à ce sujet, comme des priorités à aborder sans délai, la réforme des entreprises publiques, exigée, entre autres, par le FMI, et celle du régime des subventions, celle-ci devant être sûrement douloureuse pour le peuple, mais celle des entreprise publiques le sera uniquement pour quelques syndicats dominants. Mais, tous les cas de figure, et abstraction faite de leur coût, l’absence des réformes sera plus coûteuse.

Ces experts ont plaidé, si nécessaire, pour la cession des entreprises publiques si l’évaluation de leur situation le commande.

S’y joignant, des députés de la nouvelle ARP ont suggéré la nomination de militaires à la tête des entreprises publiques souffrant particulièrement de la corruption et de l’incurie, tel le port commercial de Radès.

C’est qu’il est admis que les pressions financières de l’année prochaine 2024 seront plus grandes, dictant l’urgence d’adopter des mesures pour redynamiser la production agricole en particulier, notamment celle des céréales, parallèlement à l’insertion de l’économie parallèle dans l’économie formelle et structurée afin d’augmenter les recettes de l’Etat et rationaliser l’économie nationale.

S.B.H