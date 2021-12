La Banque mondiale réaffirme son engagement à soutenir le programme de relance en Tunisie

a Banque mondiale a réaffirmé son engagement à soutenir le programme de relance économique en Tunisie, pour une croissance inclusive et durable ainsi que pour assurer le financement du programme de couverture sociale, a indiqué Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, dans un post publié, lundi soir, sur sa page Facebook.

Ce post évoque une réunion « importante » tenue en viséoconférence avec la Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, et son équipe économique, ainsi que le gouverneur de la Banque Centrale.

Belhaj a noté dans son poste, que cette réunion intervient au moment où la Tunisie connaît une situation « délicate aux plans économique et social « .

