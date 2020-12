La Banque Nationale de Gènes met au point une technique atypique de culture de céréales

La Banque Nationale de Gènes (BNG) vient de mettre au point une technique atypique de culture de deux variétés de céréales locales qui a prouvé son efficacité sur les petites surfaces.

Cette technique consiste à laisser un espace de 30 cm entre chaque graine semée, explique la BNG dans un communiqué publié lundi, ajoutant que les céréales cultivés avec cette méthode sont de meilleure qualité.

Créée en 2003, la BNG a comme mission de conserver toutes les ressources génétiques surtout celles rares et/ou en voie de disparition.

La Banque a réussi à réinstaller dans le pays des catégories de céréales et de plantes fourragères après 106 années de leur installation hors de Tunisie. Les semences collectées se répartissent entre 65% d’échantillons de céréales locales, 21% de fourrages locaux et 23% de différentes catégories de plantes fourragères, médicinales et de catégories animales, selon une étude publiée par l’Institut des Etudes Stratégiques.