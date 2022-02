La BCT dirait-elle du n’importe quoi ?

Quelque chose ne va pas à la BCT, et on remarque ce qui ressemble à une inflation dans les chiffres de l’inflation. Notre capture d’écran ci-dessous, de la rubrique « Principaux indicateurs monétaires et financiers» mis à jours le 14 février 2021 en langue arabe, indique que le taux de l’inflation au … 28 février 2022 (Ndlr : Nous sommes pourtant le 15 février 2022) est de 7 % (Sept pour cent). La même rubrique, cette fois-ci en langue française, ne comprend aucun chiffre. La donnée « Taux d’inflation » y est cliquable et renvoie directement au site de l’INS. Cette institution en grève depuis le 28 janvier dernier, n’a donc rien publié de la sorte. Sur le site de l’INS, le dernier chiffre de l’inflation remonte à fin décembre 2021 et était de 6,6 %. Où est donc la vérité ? Chez la BCT ? Oui mais sur quelle version, celle en arabe qui est la langue officielle du pays, ou celle de langue françaises qui s’adresse aux marchés extérieurs notamment, tout comme la version en langue anglaise où la donnée relative au taux d’inflation n’existe pas ?

En fait, pour comprendre il faut se référer à l’indication (2) mise devant le titre taux d’inflation. Il devrait, comme sur la version en langue, y avoir une explication de ce chiffre (2), pour indiquer la période de comptabilisation de ce même taux d’inflation. Et si on fait nous-mêmes cette déduction, on comprendrait que le taux de 7 %, n’est qu’une projection faite par la BCT, du taux d’inflation à avoir pour tout le mois de février 2022. Cela n’explique pourtant pas, que la version arabe d site de la BCT, évoque un taux d’inflation de 7 % au 28 février 2022. Une conclusion hâtive, pourrait mener à dire que c’est une indication d’une probable prochaine hausse du taux directeur de la BCT, sachant que la prochaine réunion du CA de la BCT n’est prévue que pour mars 2022.

Plus tard dans la matinée du mardi 15 février 2021, l’erreur a été corrigée et le chiffre 7 % a été effacée du site de la BCT. On attendra donc le chiffre officiel qui risque fort de tarder, l’INS étant en grève.