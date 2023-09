La BERD alloue  des concours financiers consistants au secteur privé en Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement s’emploie à encourager le secteur privé en l’aidant à accéder aux marchés africains, en particulier aux marchés d’Afrique subsaharienne, selon Le directeur des programmes d’appui technique aux petites et moyennes entreprises à la Banque, Anis Fahem.

Dans une déclaration à African Manager, il a indiqué que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a développé un programme spécial « We Export » d’un montant total de 23 millions de dinars pour soutenir les petites et moyennes entreprises, en fournissant une expertise technique locale et internationale pour pénétrer ces marchés.

À ce jour, on estime que 117 entreprises ont bénéficié du programme susmentionné dans tous les secteurs économiques.

Il a souligné que l’appui dans le cadre de ce programme consiste à fournir une expertise au niveau de la commercialisation et de l’amélioration de la qualité, ainsi qu’à les aider à obtenir des marques ou des licences pour entrer sur certains marchés et se connecter avec les clients et les marchés ouest-africains.

Une partie de cet appui a été allouée à des organisations tunisiennes qui aident les petites entreprises telles que le Conseil d’affaires Tuniso-africain, en fournissant un appui technique pour développer un système de formation à distance pour les entreprises tunisiennes et africaines.

Selon le représentant de la Banque européenne, la BERD alloue des financements directement aux entreprises institutions tunisiennes par l’intermédiaire des banques locales, qui à leur tour accordent des prêts aux entreprises.

1500 millions d’euros pour le secteur privé

Selon le responsable, un appui technique est fourni sous forme de subventions allant jusqu’à 150 mille dinars pour que certaines entreprises accèdent aux marchés dans de nombreux domaines tels que l’industrie, l’agriculture, la santé et la formation…

Fahem a souligné que la Société financière internationale (SFI) est chargée de soutenir le secteur financier local en mettant en place des lignes de financement pour les banques à des taux préférentiels au profit des moyennes entreprises.

Il a souligné que la BERD finance indirectement les micro-entreprises, puisque 80% du chiffre d’affaires de la Banque est dirigé vers le secteur privé, que ce soit directement aux entreprises ou par l’intermédiaire d’institutions financières.

Il a rappelé qu’au cours des dix dernières années, l’équivalent de 1500 millions d’euros a été alloué au secteur privé, en plus des financements octroyés à des institutions publiques telles que le Cerf, l’Office des céréales et autres, en plus d’autres projets d’infrastructure par le biais de prêts bonifiés.

Nouveau financement

Dans un contexte connexe, Anis Fahem a révélé que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement s’oriente vers le financement de l’économie verte et de la numérisation et de tout son impact sur l’inclusion et la protection de l’océan, des ressources en eau et des énergies propres.

Il a, en outre, révélé que les futures lignes de financement doivent répondre à ces conditions, soulignant qu’elles sont ouvertes à tous les secteurs.

La Banque s’emploie également à encourager davantage les relations tripartites entre les entreprises européennes, africaines et tunisiennes.

Il a conclu que les domaines d’intervention de la SFI sont multiples et que son objectif est de créer des opportunités d’emploi, de contribuer à rendre les entreprises tunisiennes hautement compétitives, de les rejoindre dans le domaine de la protection de l’environnement, de numériser l’économie et d’intégrer les femmes et les jeunes dans le secteur économique.