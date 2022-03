La BERD soutiendra la Tunisie dans ses négociations avec le FMI

Le premier vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) Jürgen Rigterink a réaffirmé, mercredi, l’appui de cette institution financière à la Tunisie dans le cadre du programme de relance économique lancé par le gouvernement.

« La BERD se tient aux côtés de la Tunisie pour relancer son économie et améliorer son climat d’investissement qui représente un élément important du programme de réforme », a-t-il ajouté.

Cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement, le responsable européen a indiqué à l’issue de sa rencontre, ce soir, avec Najla Bouden que la BERD est prête à développer davantage la coopération avec la Tunisie dans tous les domaines prioritaires.

Elle est également disposée à financer des programmes de soutien aux petites et moyennes entreprises, à développer des partenariats entre les secteurs public et privé, à renforcer la production d’énergies renouvelables et à jeter les fondements de l’économie verte.

Par ailleurs, Jürgen Rigterink a fait état d’un progrès réalisé dans les négociations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI), soulignant le soutien de la Banque à la Tunisie dans ce processus.

Pour sa part, Bouden a salué le rôle de la BERD dans l’accompagnement du processus de réforme engagé par la Tunisie et l’élargissement des domaines de coopération dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’industrie, des finances et de la logistique.