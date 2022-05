La BNA, Sponsor Officiel de la 13ème Edition du SMA MED FOOD

La BNA participe et apporte son soutien à la 13èmeEdition du Salon Méditerranéen de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire « SMA MEDFOOD 2022 » qui se déroule du 18 au 22 mai 2022 à la Foire Internationale de Sfax.

Dans un contexte mondial où le doute n’est plus permis sur l’importance de la sécurité alimentaire et le nécessaire développement de pôle agroalimentaire, la BNA réaffirme son engagement en faveur du secteur agricole et agroalimentaire et conforte davantage son positionnement stratégique en tant que banque universelle et 1erpourvoyeur de crédits agricoles.

En marge de la tenue de la foire, la BNA organise une conférence plénière avec la participation d’experts dédiée au développement durable et aux projets créatifs et futuristes, ainsi que des spécialistes du financement agricolepour débattre la réalité du secteur agricole et de l’industrie agroalimentaire en Tunisie.

La BNA signataire de la Convention des Nations Unies pour la réalisation des ODD*appuie tous les opérateurs économiques œuvrant dans le cadre des 17 objectifs des ODD et en prime l’agriculture durable, écologique, sociale et économique. Une agriculture pérennecapable de nourrir la population et développer l’économie tout en préservant l’environnement.

Banque citoyenne et responsable, la BNA appuie, depuis sa création, les opérateurs économiques publics et privés en Tunisie par une expertise incontournable et un savoir-faire dans tous les métiers de la banque.

*ODD : Objectifs de Développement durable