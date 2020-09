La bourse clôture dans le rouge

Le marché s’est retrouvé encore une fois en zone rouge. Le Tunindex a lâché 0, 53% à 6 797,26 points dans un modeste volume de 4,5MDt.

Le titre BH Assurance a affiché la meilleure performance de la séance. Dans un faible volume mille dinars, l’action s’est hissée de 6,1% à 56,220Dt. Le titre SAM a pris 6% à 3,690Dt, drainant des échanges de l’ordre de 82 mille dinars. Le titre affiche une performance positive de % depuis le début de l’année.

Dans un volume d’échange peu significatif, le titre Magasin Général a été le plus malmené de la séance, se délestant de 3% à 24,040Dt. Au cours du premier semestre, le Chiffre d’affaires du spécialiste de la distribution alimentaire a enregistré un repli de 3% à 461MDt, en raison de la fermeture des points de ventes Batam et la réduction des heures de travail des points Mg pendant la période de confinement. Le titre BH Bank poursuit sa descente, perdant encore 2,7% à 8,510Dt dans un volume d’échange de 25 mille dinars. Le titre affiche une décrue de -27,2% depuis le début de l’année. SFBT a été la valeur la plus transigée courant la séance. Amassant un flux de 1MDt, le cours de l’action a baissé de 1% à 19,190Dt.