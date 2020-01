La Bourse de Tunis clôture la séance en territoire positif

La Bourse de Tunis a clôturé, la séance du lundi, en territoire positif. Le TUNINDEX a gagné 0,54% à 6 903,63 points, dans un volume total 1,962 million de dinars(MD), selon les données de la Bourse de Tunis.

A la hausse, le titre Tunisie Profilés Aluminium(TPR) s’est monnayé à 4,62 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une croissance 4,05%, suivi de SOKNA qui a augmenté de 4,04 % à 2,57 D.Le titre ELECTROSTAR quant à lui a réalisé une hausse de 3,54% à 1,46 D.

Dans la même tendance haussière, les titres UIB et Délice Holding ont gagné respectivement 2,90 % et 2,87%, pour clôturer à 22,3 D et 10,75 D.

A la baisse, le titre MODERN LEASING a réalisé une chute de 4,29 % à 1,56 D, suivi d’ATL qui a réalisé un déclin de 2,50 % à 1,56 D et le titre “SOCIETE ATELIER MEUBLE INTERIEURS” a reculé de 2,25 % à 3,90 D.