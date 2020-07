La Bourse de Tunis clôture mardi, dans le rouge

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi, dans le rouge, le Tunindex affiche une baisse de 0,34%, avec 6 590,37 points, dans un volume total de 3,30 millions de dinars.

La balance des variations des cours a été marquée par une tendance baissière avec une régression de 34 valeurs, contre 19 valeurs en hausse, d’après les données publiées sur le site web de la Bourse de Tunis.

Dans le vert, AMS a progressé de 3,44%, à 0,6 dinar (D), suivie par STAR et SOMOCER qui ont gagné respectivement, 2,98% et 2,97% pour clôturer la séance à 108,89 D et 1,04 D.

A la baisse, UADH a chuté de 5,96 %, à 1,42 D, tout comme Tawasol Group Holding et ATL qui ont régressé respectivement, de 4,34% et 3,57 %, pour clôturer la séance à 0,22 D et 1,35 D.