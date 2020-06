La Bourse de Tunis clôture mardi dans le vert (+0,78%)

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi dans le vert. Le Tunindex a progressé de 0,78% à hauteur de 6 519,15 points dans un volume total de 5,549 millions de dinars( MD), selon les données publiées sur son site.

La balance des variations des cours a été marquée par une tendance haussière avec 35 valeurs en progression contre 16 valeurs en baisse.

Les titres Attijari Leasing et UIB ont augmenté de 2,99 % pour clôturer la séance à 10,67dinars (D) et 17,52 D. De même, le titre ICF a progressé respectivement de 2,99% à 74,51 D.

A la baisse, les titres AETEC et TLS ont chuté respectivement de 2,94 % et 2,82% à 0,33 D et 8,26 D. Idem pour MONOPRIX qui a réalisé un repli de 2,81% à 6,9D. Le titre SOPAT s’est replié de 2,68% à 1,45 D.