La Bourse de Tunis clôture mercredi, dans le vert

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi, 26 août 2020, dans le vert. Le Tunindex a progressé de 0,21%, à 6 735,02 points, dans un volume total de 7,157 millions de dinars.Selon les données publiées sur le site de la Bourse de Tunis, la balance des variations des cours a été marquée par une tendance haussière avec une progression de 27 valeurs, contre 25 valeurs en baisse.Dans le vert, le titre CELLCOM a progressé de 6%, à 5,3 dinars (D), suivie par CARTHAGE CEMENT et UADH qui ont gagné respectivement, 5,59% et 5,55%, pour clôturer la séance à 1,51 D et 1,71 D.En baisse, le titre SERVICOM a chuté de 5,90%, à 2,07 D, tout comme ASTREE et ELECTROSTAR qui ont régressé respectivement, de 2,99% et 2,79%, pour clôturer la séance à 57,98 D et 1,39 D.Toujours dans le rouge, le titre SOPAT a baissé de 2,72%, à 1,43D.