La Bourse de Tunis lance officiellement l’élaboration du guide de Reporting extra-financier

La Bourse de Tunis a lancé officiellement, jeudi, l’élaboration du guide de Reporting extra-financier (ESG) destiné aux sociétés cotées, et ce, lors d’un webinaire organisé en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung (KAS) et Key Consulting.

En adoptant ce guide, la bourse de Tunis sera un vecteur de développement durable en Tunisie, en axant sur un certain nombre d’actions portant notamment sur la protection de l’environnement et la gestion sociale au sein de l’entreprise, a indiqué Bilel Sahnoun, Directeur général de la Bourse de Tunis, lors du webinaire.

Ce guide, a-t-il ajouté, permettra, par exemple, de mesurer la parité entre les deux sexes (Objectif de Développement Durable n°5 de l’ONU) au sein des entreprises concernées, aussi bien du point de vue nombre que du point de vue chances, d’accéder aux postes de décision.

« Par ailleurs, notre adhésion aux pratiques de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), nous permettra d’améliorer la visibilité de notre bourse et attirer de nouveaux investisseurs « , a encore expliqué le responsable.

Pour ce qui est des avantages de l’adoption de ces pratiques pour une société, Sahnoun a estimé que la politique RSE est devenue une source additionnelle de revenus et un moyen pour valoriser les actions, à travers un engagement plus ferme sur le plan environnemental, sociétal et de gouvernance.

Dans ce cadre, il a fait savoir que 88% des entreprises, ayant adopté la démarche RSE, ont réussi à réduire le coût de leur capital ou améliorer leurs performances opérationnelles.

Par ailleurs, cela aide à améliorer la notoriété des entreprises tunisiennes et leur permet de mieux se positionner comme un site de relocalisation pour plusieurs compagnies internationales, surtout après la pandémie du coronavirus.

De son côté, Hanène Ben Ayed, manager à Key Consulting, a fait savoir que le guide sera finalisé avant la fin de cette année et sera élaboré avec la contribution de tous les acteurs (sociétés côtées, investisseurs, sociétés publiques…).

« Notre guide sera sous forme d’une liste d’indicateurs simples et adaptés à notre contexte tunisien. Les indicateurs peuvent aussi être personnalisés en fonction des enjeux des sociétés », a-t-elle dit.

Ben Ayed a indiqué, en outre, qu’un questionnaire a été élaboré et envoyé à un nombre important de sociétés opérant dans les différentes activités, afin d’avoir une idée sur le niveau d’engagement de ces entreprises aux pratiques RSE.

Il convient de souligner que l’objectif du wébinaire consiste à convaincre les sociétés côtées à intégrer la démarche de la RSE dans leur stratégies d’affaires, à la déployer sur le plan opérationnel et à rendre compte à l’ensemble des parties prenantes en développant une composante de communication non financière périodique.

Pour rappel, la Bourse de Tunis a intégré la politique RSE dans ses orientations stratégiques et a décidé de promouvoir l’adoption des pratiques RSE, et leur divulgation sur les composantes Environnementale, Sociale et de Gouvernance.