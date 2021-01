La Bourse de Tunis, officiellement atteinte du Covid-19

« Durant l’année 2020, l’activité boursière a plutôt bien résisté face au marasme économique engendré par la covid-19 sur notre pays ». C’est la conclusion du bilan de l’activité boursière au terme de l’exercice 2020.

- Publicité-

Dans ce bilan, la BVMT a indiqué que « la crise du COVID-19 a porté un coup dur à l’économie tunisienne qui souffre déjà bien avant cette pandémie surtout avec une fréquence élevée des tensions sociales et la fragmentation du paysage politique », évoquant un « repli sans précèdent constaté sur la majorité des secteurs, bien que les pouvoirs publics aient également pris des mesures d’accompagnement pour les ménages et les entreprises et d’ordre monétaire visant à atténuer le choc économique provenant de la pandémie. La mauvaise prestation de notre tissu économique est constatée aussi sur les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ».

Et le bilan fait par la BVMT, de détailler par les chiffres cet impact de la pandémie sur les indicateurs d’activité des sociétés cotées, en notant que « les 9 premiers mois de l’année 2020, font ressortir un revenu global en baisse modérée de 5 % par rapport à la même période de l’année 2019, pour atteindre 12,2 milliards de dinars contre 12,9 milliards de dinars ».

Au terme de l’année 2020, l’activité boursière a clôturé sur une note légèrement défavorable avec un Tunindex en baisse de 3,33 % comparable à sa performance durant l’année 2019 avec une baisse de 2,06%, mais contre des progressions de 15,76 % et 14,45 % respectivement en 2018 et 2017. En 2020, le montant global des émissions réalisées par les sociétés cotées et autorisées par le Conseil du Marché Financier (Fin novembre 2020) a atteint 911 MDT pour 26 opérations.

– La « Capi » en berne et celle des étrangers aussi

La capitalisation boursière du marché a baissé de 2,66%, soit 632 MDT, pour s’établir à 23 092 MDT contre 23 724 MDT à la fin de l’année 2019, et ce malgré l’admission de la société « Assurances Maghrebia » sur le Marché Principal de la Cote de la Bourse, dont la capitalisation boursière est à 250 MDT le jour de l’introduction. Cette baisse est due principalement à une baisse généralisée des cours sur la place de Tunis, mais aussi aux retraits de la Cote de deux sociétés « Hexabyte » et « Tunisie Valeurs » avec une capitalisation cumulée de 75,7 MDT.

Les valeurs les plus performantes durant l’année 2020 sont Servicom qui a clôturé l’année avec un rendement de 229, 5%, suivi d’UADH avec 194,7% et Tuninvest-Sicar avec 194,2%. En revanche, la baisse la plus importante a touché les titres MIP, ICF et Assad qui se sont repliés respectivement de 36,4 %, 35,5 % et 34,9 %.

Les acquisitions effectuées en 2020 par les étrangers sur les titres cotés, ont totalisé un montant de 68,2 MDT contre des cessions de 154 MDT, ce qui a fait ressortir un solde net négatif de 85,9 MDT. La capitalisation boursière détenue par les étrangers est passée à 5 831 MDT représentant 25,25 % de la capitalisation globale du marché contre 5 867 MDT et une part de 24,73 % en 2019.