La BT fait le nécessaire pour rester bénéficiaire, malgré les contrôles fiscaux

Les états financiers intermédiaires de la BT (Banque de Tunisie) pour le 1er semestre 2021, font apparaître un total bilan de 6, 542.751 Milliards DT, et un bénéfice net de la période s’élevant à 45, 773 MDT. Un bénéfice qui dépasse de presque 9,3 MT celui de la même période de l’exercice 2020. Il fait suite logique à un PNB, lui aussi en hausse, malgré un baisse du total des produits d’exploitation.

Chez la BT, on le 1er semestre 2021 a cependant enregistré un baisse des différentes dotations, ce qui dénote d’une certaine maitrise des risques, une maitrise aussi des charges générales d’exploitation. Le tout semble avoir participé à contrebalancé la hausse conventionnelle des frais du personnel, et ainsi participé à hausser de plus de 6 MDT le résultat d’exploitation, et ainsi augmenté le bénéfices nets.

On notera, comme l’ont rapporté les commissaires aux comptes de la banque que courant l’exercice 2021, la banque a fait l’objet d’un contrôle fiscal couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019. A cette date, aucune notification n’a été communiquée à la banque. Mais aussi que la BT avait conclu, courant le premier semestre 2021, un arrangement définitif avec l’administration fiscale pour s’acquitter définitivement des chefs de redressement demeurés en instance depuis 2018 et le montant réclamé par l’administration fiscale a été totalement provisionné.