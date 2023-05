L’empreinte de Hichem Rebaï à la BT se dessine

C’était le 27 juillet 2022, le conseil d’administration de la Banque de Tunisie (BT) débauchait Hichem Rebai de chez la BH Bank où il était DG pour lui confier le relais de directeur général de la Banque de Tunisie d’entre les mains de Habib Ben Saad qui partait à la retraite. Ce dernier terminera l’exercice 2022 à la tête de la BT, et Rebai un bureau plus loin, avec un bénéfice de 166,317 MDT après un PNB d’un peu plus de 423,8 MDT qui avait laissé un résultat d’exploitation de 230,9 MDT en légère hausse et sur lequel la banque avait dû prélever presque 49 MDT en provisions diverses.

Selon ses CC (Commissaires aux Comptes, « la banque a constitué, par prélèvement sur les résultats, des provisions à caractère général dites « Provisions collectives » pour couvrir les risques latents sur les engagements courants et les engagements nécessitant un suivi particulier. Ce changement d’estimation a été traité d’une manière prospective et a eu pour effet la constitution de provisions collectives additionnelles de 12, 824 MDT au titre de l’exercice 2022. Ainsi, le solde des provisions collectives constituées par la banque au 31 décembre 2022, s’élève à 85, 491 MDT ».

Une banque solide avec 1,2 Md en fonds propres

Notons que la BT avait versé au Trésor tunisien 64,799 MDT en impôt sur les bénéfices, en hausse de presque 4 MDT. Notons aussi que Ben Saad avait quitté une banque qui jouissait d’un confortable matelas de ressources de plus de 5,3 Milliards DT en dépôts et avoirs divers de la clientèle dans ses caisses, dont plus de 3,4 Milliards DT en dépôts en comptes d’épargne et dépôts à terme. A la fin de l’exercice 2022, la BT comptait aussi plus de 1,2 Milliard DT en fonds propres, en hausse de plus de 103,3 MDT en glissement annuel.

Et c’est ainsi que Hichem Rebai, qui avait aussi fait les beaux jours de la BH Bank, « héritait » d’une banque bien portante. Son premier mandat à la tête de cette institution dont la capitalisation boursière dépasse les 1,366 Milliard DT, et dont le cours en bourse était en hausse (voir plus haut courbe de Mac Sa) et le PER (Le Price Earning Ratio, qui est le rapport entre le cours d’une action et son bénéfice net par action) est de 9,036, semble en tout cas bien commencer.

Rebai commence bien à la BT

En effet, à la fin du 1er trimestre 2023, les indicateurs d’activité de la Banque de Tunisie font état d’un volume de crédits à la clientèle (nets des provisions constituées) qui a atteint 5.337.197 mille dinars au 31/03/2023, contre 4.885.358 mille dinars au 31/03/2022, soit une augmentation de +9,2%. Les dépôts de la clientèle sont en croissance de +10,1% passant de 4.810.485 mille dinars au 31/03/2022 à 5.295.190 mille dinars au 31/03/2023. Cette croissance est générée essentiellement par l’augmentation des dépôts à terme de +18,8% et des dépôts d’épargne de +7,1%.

Les produits d’exploitation bancaire ont augmenté de +25,3% pour atteindre 190.114 mille dinars au 31 mars 2023 contre 151.742 mille dinars au 31 Mars 2022. Cette hausse concerne principalement les intérêts +31,7%. Les charges d’exploitation bancaire sont en hausse de +40,4%, passant de 56.177 mille dinars à fin mars 2022 à 78.884 mille dinars à fin mars 2023.

Le Produit Net Bancaire a ainsi atteint à la fin du 1er trimestre 2023 un montant de 111.230 mille dinars, contre 95.565 mille dinars à la fin du 1er trimestre 2022, soit une progression de +16,4 %, et les charges opératoires ont augmenté de +7% pour atteindre 38.210 mille dinars au 31/03/2023 contre 35.702 mille dinars au 31/03/2022.

Notons enfin, que la banque a fait l’objet, courant l’année 2022, d’un contrôle fiscal approfondi relatif à l’exercice 2015, qui s’est soldé par une notification des résultats. La banque a constitué à cet effet les provisions requises.