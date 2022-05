Nous sommes heureux d’annoncer que LA BANQUE DE TUNISIE a été distinguée comme lauréate duprix :« The Most Active Issuing Bank in TunisiaAward 2021 » décerné parla Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement « EBRD » dans le cadre de son programme de soutien au développement du Commerce Extérieur (TFP : Trade Facilitation Program).

Ce prix a été décerné à La Banque de Tunisie lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la tenue du Meeting Annuel de la BERD à Marrakech du 10 au 12 Mai 2022.

Cet évènement fortement médiatisé auquel ont participé plus de 1500 personnes du monde entier (Banques, institutions financières, Fintech…) est une occasion pour les participants pour consolider leur réseau de correspondants et de développer des relations de partenariat en matière de financement du Commerce Extérieur.

Le TFP (Trade Facilitation Program) vise à promouvoir le commerce extérieur à destination, en provenance et à l’intérieur des régions de la EBRD et offre une gamme de produits pour faciliter ce commerce, y compris des garanties et des avances de fonds.

L’exercice 2021 a été une année mouvementée, mais grâce au professionnalisme de l’équipe de LA BANQUE DE TUNISIEet à la coopération de la BERD, le challenge a été relevé, nous avons pu continuer à soutenir l’activité TRADE de nos clients et consolider notre positionnement dans le secteur.