La Canada inquiet au sujet du «respect des principes démocratiques» en Tunisie

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s’est entretenue, hier mercredi, avec son homologue tunisien Othman Jerandi.

Elle a souligné la valeur des relations diplomatiques entre les deux pays et l’engagement du Canada, en tant que pays ‘ami de la Tunisie, à continuer de soutenir le peuple tunisien et à accompagner le pays dans sa transition démocratique.

Selon un communiqué du ministère canadien des Affaires étrangères, Mélanie Joly a pris note des résultats préliminaires du référendum tunisien sur sa nouvelle constitution qui, selon les chiffres provisoires, a été approuvé par une large majorité, malgré un faible taux de participation. « Elle a exprimé ses préoccupations quant au respect des principes démocratiques et a également souligné l’importance de tenir des élections législatives et de rétablir rapidement un gouvernement élu et représentatif », souligne le communiqué , indiquant que conformément aux aspirations du peuple tunisien, le Canada appuie un processus politique inclusif et transparent qui préserve les acquis démocratiques de la Tunisie et sert l’ensemble de sa population.

Les deux ministres ont également discuté de leur souhait de voir le Sommet de la Francophonie se dérouler avec succès à Djerba, en Tunisie, en novembre 2022. La ministre Joly a réitéré l’engagement profond du Canada envers les valeurs de la Francophonie, notamment la démocratie et les droits de la personne. Elle a souligné que le Sommet doit avoir lieu dans un pays qui incarne, en paroles et en actes, les principes de la Déclaration de Bamako et a offert le soutien du Canada à la réussite de la transition démocratique en Tunisie.

Le ministre Joly a salué la décision de la Tunisie de voter en faveur des résolutions des Nations Unies sur l’invasion injustifiable et non provoquée de l’Ukraine par la Russie. Les deux ministres ont convenu de l’importance de maintenir la solidarité mondiale avec l’Ukraine, de rétablir la paix et d’atténuer les répercussions de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur l’économie mondiale et la sécurité alimentaire mondiale, déclare le communiqué du ministère canadien des AE.