La caravane de One Day One Dream passe par Tataouine

l’association One Day One Dream organise, le samedi 12 novembre 2022, une caravane de santé, avec médecins et infirmiers à bord, et sillonnera le gouvernorat de Tataouine. L’objectif est de venir en aide aux personnes malades qui ne peuvent se prendre en charge. La caravane passera par l’hôpital régional de Tataouine, le centre hospitalier de Remada, et le centre hospitalier de Smar.

Les médecins spécialisés en cardiologie, rhumatologie, oncologie, et chirurgie pédiatrique, auront pour défi de battre le record de l’année dernière et dépasser les 2000 patients.

La caravane est sponsorisée par Attijari Bank, Attijari Leasing, et Attijari Assurance, et est organisée sous l’égide du ministère de la santé.

