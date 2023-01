« La centrale syndicale ne restera pas les bras croisés devant la crise que traverse actuellement le pays

Le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Samir Cheffi a souligné lundi que la Tunisie traverse une profonde crise aux niveaux socio-économique et politique qui menace les acquis des citoyens et leur droits économiques et sociaux, précisant que l’UGTT restera toujours aux cotés du peuple et défendra l’état tunisien.

« Au cours de cette période délicate, toutes les forces vives du pays qui plaident pour un état civil et démocratique doivent se regrouper et sauver le pays aux plans politique, économique et social » a-t-il indiqué à l’issu d’une réunion du conseil régional de l’URT à Bizerte, ajoutant que la centrale syndicale ne restera pas les bras croisés devant la crise que traverse actuellement la Tunisie.

Dans ce contexte, Cheffi a affirmé que l’UGTT se penche actuellement, aux cotés d’un nombre d’organisations, sur la préparation d’une initiative nationale pour faire sortir le pays de l’ornière.

« La centrale syndicale ambitionne de mettre au point une approche à dimension stratégique dans laquelle l’état assume pleinement sa responsabilité pour le renforcement de l’infrastructure dans toutes les régions et la création de pôles économiques selon les spécificités de chaque région, outre des mesures qui seront prises pour améliorer le climat d’investissement » a-t-il ajouté.

A noter que les travaux du conseil régional de l’URT de Bizerte auxquels ont pris part notamment, les membres du bureau exécutif et les commissions régionales et les secrétaires généraux des unions locales ont permis de passer en revue la situation générale dans le pays.