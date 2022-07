La Chine achète 292 avions à Airbus pour 37 milliards de dollars

Malgré un trafic aérien paralysé en Chine par la pandémie, les besoins restent immenses : quatre compagnies aériennes chinoises ont annoncé vendredi passer une méga-commande de 292 avions monocouloirs de la famille A320 à Airbus. Les commandes, au profit des compagnies Air China, China Eastern, China Southern et Shenzhen Airlines, représentent un total de près de 37 milliards de dollars au prix catalogue, rarement appliqué.

Pour Airbus, ces commandes, qui doivent encore être finalisées, « démontrent la dynamique de reprise positive et les perspectives prospères du marché chinois de l’aviation ». China Eastern va ainsi se doter de 100 appareils de la famille A320neo, China Southern de 96 appareils du même modèle. Air China et sa filiale Shenzhen Airlines vont elles respectivement se doter de 64 et 32 A320neo.

Les compagnies n’ont pas précisé les modèles de la famille A320 concernés, mais selon une source proche du dossier, il s’agit aussi bien d’A320 que des A321 pouvant emporter davantage de passagers, ainsi que quelques A319, plus petits. Toutes les livraisons sont prévues entre 2023 et 2027, ce qui semble indiquer que le contrat était négocié de longue date, car les créneaux de livraison disponibles se raréfient pour Airbus, confronté à une importante demande pour ses monocouloirs.

Bien qu’affaiblies par la pandémie, les compagnies aériennes dans le monde cherchent à se préparer pour une croissance du trafic mondial, qui devrait doubler dans les 20 prochaines années par rapport à 2019. Pour cela, elles se préparent à renouveler leurs flottes par des avions plus modernes, consommant moins de carburant et émettant donc moins de CO2.