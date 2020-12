La Chine disposée à soutenir la Tunisie en matière de santé militaire

La coopération bilatérale et les moyens de la booster ont été au centre d’une rencontre, mercredi, entre le ministre de la Défense nationale, Brahim Bertégi, et l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo.

A cette occasion, le diplomate chinois a souligné tout l’intérêt que porte son pays à la sécurité et la stabilité de la Tunisie, indique un communiqué du département de la Défense.

Il a également fait part de la disposition de son pays à soutenir la Tunisie dans divers domaines, citant en particulier, la lutte contre la pandémie de Covid-19, la formation et la santé militaire.

Pour sa part, le ministre a salué le soutien apporté par la Chine à la Tunisie pour faire face à la propagation de l’épidémie, qualifiant de « fructueuse » la coopération bilatérale dans le domaine militaire.

