La Chine importera davantage de produits agricoles africains

La Chine ambitionne de développer la vente de produits agricoles africains sur ses plateformes de commerce en ligne. C’est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de la Saison de promotion en ligne des produits africains.

Pour coïncider avec le nouveau forum de coopération Chine-Afrique qui se tiendra au Sénégal fin 2021, la Chine encouragera ses plateformes de livestreaming à promouvoir l’exportation de produits agricoles du continent vers la Chine.

« Organiser la saison de promotion en ligne des produits africains aidera les consommateurs chinois à acheter des produits africains de classe mondiale à des prix plus favorables. Le succès et la popularité des produits africains en Chine, notamment des produits agricoles, contribueront à augmenter le revenu des agriculteurs en Afrique et aideront les Africains à réaliser leur quête d’une vie meilleure », a déclaré Wu Peng, directeur général du département des affaires africaines du ministère chinois des affaires étrangères

Selon le ministre chinois du Commerce, le volume des échanges entre la Chine et l’Afrique a atteint 139,1 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l’année, dont 59,3 milliards de dollars d’importations du continent africain.