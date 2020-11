La Choura d’Ennahdha dispense des recommandations budgétaires au gouvernement

Le conseil de la Choura d’Ennahdha a appelé, ce lundi, à la révision des hypothèses sur lesquelles a été fondé le budget de l’Etat et d’en adopter d’autres, réalistes, à l’effet d’éviter les ajustements récurrents des lois de finances.

Dans un communiqué, il a souligné la nécessité de prendre en compte les probables retombées des développements de la crise actuelle , en s’employant à maîtriser les dépenses, rationaliser les importations , durcir le contrôle sur toutes les formes de l’évasion fiscale et préparer un plan judicieux pour lutter contre la corruption.

Le conseil de la Choura a recommandé, en outre, la poursuite du dialogue entre le gouvernement et la Banque centrale et des concertations avec le parlement afin d’arriver à des formules à la faveur desquelles il sera possible de mobiliser les financements nécessaires dans les limites de l’extrême nécessité et pour une brève durée moyennant l’engagement de l’Etat à rembourser les sommes dues dans les délais concomitamment à la conduite des réformes indispensables, souligne-t-il.