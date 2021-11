La CNRPS appelle les bénéficiaires à fournir les documents exigés

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) a appelé, dans un communiqué publié, jeudi, les orphelines célibataires sans ressources et les orphelines divorcées sans ressources dont l’obligation alimentaire n’incombe pas à l’époux et âgées de plus de 21 ans à déposer, au plus tard le 31 décembre 2021, un certain nombre de documents pour continuer de bénéficier de la pension temporaire d’orphelins.

La caisse a appelé les personnes concernées à déposer les documents requis au centre régional ou local le plus proche de leur lieu de résidence afin d’éviter la suspension du versement de la pension en janvier 2022.

Les bénéficiaires sont invitées à fournir une déclaration de revenus au titre des années 2019 et 2020, une attestation légalisée sur l’honneur de non-activité, le formulaire d’engagement rempli et légalisé ainsi qu’une copie de la carte d’identité nationale.